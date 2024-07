Sanità, Marino (Unindustria): "Dl liste attesa primo passo ma serviranno risorse"

Il vicepresidente sezione Sanità: “Fiduciosi che il ministro Schillaci non perderà l’occasione per risultato epocale”

“Accogliamo con favore e fiducia l’approvazione del Dl liste d’attesa da parte del Parlamento. Il provvedimento rappresenta un primo passo importante verso l’obiettivo di rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste di salute del cittadino italiano”, ma “serviranno le risorse”. Così Luca Marino, vicepresidente della sezione Sanità di Unindustria, commenta la conversione, votata ieri, del decreto in legge.

“Ridurre le tempistiche della diagnostica è un passo fondamentale per efficientare il sistema e per salvare vite umane – prosegue Marino – Ottime le misure individuate per incrementare la produttività all’interno delle strutture pubbliche, introducendo maggiore flessibilità nella gestione dei professionisti del sistema salute. Siamo molto soddisfatti del coinvolgimento, per la prima volta, in modo strutturato, del comparto privato accreditato come elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Bene anche la misura che impegna tutte le strutture private accreditate all’interno dei Cup regionali, misura per la quale Unindustria, con le sue aziende associate alla sezione sanità, ha contribuito attivamente per la sua finalizzazione con la regione Lazio”.

“Tuttavia – aggiunge – tutto ciò non sarà sufficiente se non verrà supportato da ulteriori azioni da parte del ministero che avrà il delicato compito di individuare le risorse economiche necessarie, nonché quello di coordinare l’azione di tutti gli attori coinvolti al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. Siamo fiduciosi – conclude Marino – che il ministro Schillaci non perderà questa preziosa occasione per ottenere un risultato che sarebbe epocale”.