Nannini torna sui palchi italiani: "Saranno concerti a tutto Rock"

Trieste, Brescia, Mantova, Genova. Il rock di Gianna Nannini sta per salire sui palchi italiani. A novembre, infatti, la cantautrice senese sarà in giro per lo Stivale con ‘In Teatro Tour 2022‘ esibendosi insieme alla sua band composta da Davide Tagliapietra alla direzione musicale e alle chitarre, Christian Rigano alle tastiere, Milton McDonald alle chitarre, Francis Hylton al basso, Steve Barney alla batteria, Isabella Casucci cori. Quattro date con una scaletta che comprende le sue hit e tante sorprese, brani recenti entrati nel cuore dei fan come ‘La Differenza’ e ‘L’aria sta finendo’, e brani iconici, che hanno segnato la sua carriera, come ‘I maschi’, ‘America’ e ‘Fotoromanza’. “Saranno dei concerti a tutto Rock, ho costruito un set di grande impatto con dei musicisti straordinari che mi trasmettono una voglia pazza di continuare a suonare”, afferma Gianna Nannini.

Queste le date: 22 novembre al Teatro Rossetti di Trieste; 25 novembre al Teatro Dis_Play di Brescia; 26 novembre al Grana Padano Theatre di Mantova; 28 novembre al Teatro Carlo Felice di Genova. Il tour proseguirà in Svizzera il 1° dicembre all’Hallenstadion di Zurigo e il 2 dicembre Theatre Du Leman di Ginevra. I biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali. Per partecipare agli spettacoli nei teatri di novembre tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it. Ma ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it Il tour italiano è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour teatrale in Italia, i concerti ad aprile a Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, l’emozione del grande evento musicale contro la violenza sulle donne Una.Nessuna.Centomila alla Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo), 10 date in Germania davanti a migliaia di spettatori in due settimane e i concerti in Italia in tante suggestive location open air e nei principali festival estivi.