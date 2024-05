Myrta ha parlato con Fedez: “Ha ammesso il momento di tensione”

Non accenna a placarsi il polverone intorno al caso dello scontro tra Fedez e Cristiano Iovino. Oggi Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha rivelato di aver sentito privatamente il rapper, che le avrebbe confermato ‘un momento di forte tensione’ con Iovino nella discoteca milanese The Club.

Van gate a parte, una cosa adesso è certa: i dissapori tra Fedez e la Merlino sono acqua passata…



“Non sono io ‘la bionda’ della notte del pestaggio” Sul caso Fedez-Iovino interviene la modella milanese #LudovicaDiGresy che in un’intervista a Il Messaggero ha spiegato: “Quella sera, sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19:30, alle 21:30 ero… pic.twitter.com/h6pWF7FRQn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 16, 2024

Myrta: “Ho parlato con Fedez, ha ammesso che c’era e che c’è stata tensione”.

La Merlino ha raccontato quello che le ha detto Fedez in privato: “Io c’ho parlato con lui e a me in realtà ha detto che lui c’era al The Club e che c’è stato un momento di grande tensione con cristiano Iovino. Una tensione a tal punto che il suo bodyguard, che è venuto qui l’altro giorno da noi in diretta, li ha dovuti portare fuori tutti e due e poi sono stati anche allontanati. In realtà è il dopo che resta ancora molto misterioso. Però la sua presenza nel locale l’ha ammessa. Quindi c’è stato quel litigio al club. Per il dopo tutto dipenderà dal riconoscimento di quel video di sorveglianza. I testimoni dicono cose, ma è il video che parla e che conta tanto“.

Dopo Myrta è intervenuta anche la giornalista Candida Morvillo. la firma del Corriere della Sera ha ribadito che esistono due video diversi, uno con le immagini dell’estero del The Club e uno preso dalle telecamere di sorveglianza poste sotto il palazzo dove abita Iovino.