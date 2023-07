Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Paltrinieri argento e Acerenza bronzo nella 5 km

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento e Domenico Acerenza quella di bronzo nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone).

“ONDA AZZURRA!!! Greg e Mimmo sono Argento e Bronzo mondiale nella 5km!!”, scrive su Instagram Paltrinieri.

L’oro se lo è aggiudicato il tedesco campione in carica Florian Wellbrock che ha chiuse in 53’58’’0 al termine di una gara condotta sempre al comando. Paltrinieri (54’02’’5) e Acerenza (54’04’’2) sono stati gli unici a rimanere nella scia del tedesco dopo i 2,5 km. “Sono molto contento perché non immaginavo di disputare questa gara”, ha detto Paltrinieri al traguardo. “Speravo di rimanere attaccato ai migliori; stavo meglio in acqua rispetto all’altro giorno e c’era rammarico per il risultato della dieci chilometri. Ho l’impressione che per avere stimoli è come se avessi bisogno di una delusione. Così si accende la miccia. Mi arrabbio, la prendo sul personale. Così ho conquistato questa medaglia con determinazione, fermezza e ne sono contento. La tattica era stare sui piedi di Wellbrock che in questo momento appare il più forte di tutti. Questo secondo posto è una certezza e nasce dalla mia voglia di vincere sempre a prescindere dalle condizioni di salute o dallo stato di forma. E’ una bella medaglia perché non avevo grosse aspettative”, ha aggiunto.

Esulta anche Acerenza: “Siamo due guerrieri, non molliamo mai e l’abbiamo dimostrato. Alla fine ci abbiamo anche provato, ma Wellbrock ha dimostrato di essere il più forte. Dopo una gara vissuta ad aiutarci reciprocamente è stato bello sfidare Greg; è passato lui ma l’importante è che entrambi siamo andati a medaglia”.

Germania d’oro anche ella gara femminile. Vince Leonie Beck, che precede l’olandese Sharoon Van Rouwedaal e la brasiliana Ana Marcela Cunha. L’azzurra Barbara Pozzebon chiude al quinto posto.