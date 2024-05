Salernitana, Gomis sottoposto ad accertamenti dopo il malore

Iron Gomis sta bene, ma ha ancora bisogno di supporto clinico. Il centrocampista della Salernitana, dopo il malore accusato nella propria abitazione nella giornata di martedì, è ancora in ospedale. Il giocatore granata, di proprietà del Kasimpasa, è sotto il costante controllo clinico dei medici in una struttura ospedaliera.

Il francese si sta sottoponendo ad accertamenti clinici approfonditissimi, al fine di escludere ogni tipo di problematica e comprendere l’origine del malessere che l’ha colpito la scorsa settimana.

Si attende il riscontro da parte dei medici: solo successivamente sarà probabilmente dimesso. Ma quando tornerà in campo? Quasi sicuramente la sua stagione può considerarsi terminata. La Salernitana, che al campionato non ha più nulla da chiedere vista la retrocessione in Serie B già matematica, ha il diritto di riscatto per il cartellino di Gomis, ma difficilmente eserciterà l’opzione. Gomis, dunque, al termine della stagione tornerà in Turchia.