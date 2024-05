Simone, utile 2023 sale a 1,21 milioni di euro

– Simone, società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione consolidata pari a 18,87 milioni di euro, +14,7% rispetto al 2022, EBITDA a 3,02 milioni di euro +73,49% e risultato netto a 1,21 milioni di euro rispetto a 737 migliaia di euro. La Posizione Finanziaria Netta PFN è pari a -2.405 migliaia di Euro cassa rispetto a 1.023 migliaia di euro debito di dicembre 2022.

“Siamo felici di chiudere il nostro primo bilancio da società quotata con dei risultati eccellenti, addirittura migliori rispetto a quelli preventivati in fase di IPO – ha dichiarato l’AD Luca Misso – Questo non solo prova la serietà con la quale ci siamo presentati agli investitori, ma anche il potenziale di una azienda che riesce a cogliere al meglio le opportunità di mercato. Le risorse ottenute dall’IPO hanno aumentato la liquidità, garantendo una base ideale per i futuri investimenti preventivati e già in corso”.