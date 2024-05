cosa è emerso dalle indagini

Cosa non torna nella scomparsa di Milena Santirocco e la nuova pista presa in considerazione dagli inquirenti: ecco di cosa si tratta

Gli inquirenti in queste ore stanno ancora cercando di far luce sulla vicenda della scomparsa di Milena Santirocco. La donna di 54 anni si era allontanata da casa lo scorso 28 aprile, facendo appunto perdere le sue tracce, fino alla serata di sabato quando ha chiesto aiuto in un bar.

Sono ancora tanti i punti da chiarire su questo episodio, come per esempio dove la 54enne ha passato i giorni nei quali di lei non c’erano tracce. Nel momento in cui si è presentata in quell’attività era bagnata, coperta di foglie e con strani segni sui polsi.

Milena era uscita dalla sua abitazione che si trova nel comune di Lanciano, lo scorso 28 aprile. Dopo aver pranzato con i figli, ha detto che sarebbe andata a fare una passeggiata sul lungo mare. Fino a quel momento tutto per loro sembrava essere come gli altri giorni. Tuttavia, quella sera non ha mai fatto rientro e la mattina successiva, hanno presentato denuncia di scomparsa.

Come da prassi gli agenti hanno avviato le ricerche del caso, che per 6 giorni non hanno portato a nulla di concreto. Fino a quando nella serata di sabato 4 maggio, si è presentata in un bar a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dicendo che due uomini l’avevano rapita. Tuttavia, è durante un interrogatorio ha ritrattato ed ammesso di aver inventato tutto. Ha detto che in realtà voleva togliersi la vita.

La nuova pista sulla scomparsa di Milena Santirocco

Gli inquirenti non credono appunto alla possibilità che la 54enne possa aver fatto tutto da sola. Da quello che scrive Il Messaggero, dagli accertamenti è venuto fuori che lei aveva un ex compagno che viveva nella zona di Caserta e con il quale lei potrebbe aver riallacciato i rapporti. Un vicino di casa, su questa relazione di Milena, intervistato dallo stesso quotidiano ha detto:

A ottobre scorso in casa della famiglia della donna a Torre Sansone, c’erano stati forti litigi, le urla arrivavano fin sulla strada, le sentivamo benissimo.

Un altro elemento che non è passato inosservato agli inquirenti, è proprio che negli ultimi tempi Milena aveva preso diversi appuntamenti con un padre esorcista. Era andata da lui con un amico, poiché diceva di aver trovato strani oggetti negli angoli della palestra.