Mo, Anvcg: "Bene il Parlamento su liberazione ostaggi e cessate il fuoco"

“Le vittime civili di guerra italiane accolgono con soddisfazione e fiducia l’atto di indirizzo con cui ieri la Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario per tutelare l’incolumità dei civili di Gaza”. Un segnale importante, frutto di un essenziale e costruttivo dialogo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, che va finalmente nella direzione della via diplomatica alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Una presa di posizione quantomai urgente, ribadita dall’ANVCG, l’associazione delle vittime civili di guerra italiane, il 1° febbraio scorso, con la campagna “stop alle bombe sui civili”, che da anni caratterizza l’impegno dell’Associazione e la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

“Il 1° febbraio scorso”, afferma Michele Vigne, Presidente dell’associazione ed egli stesso invalido civile di guerra, “si era iniziata a respirare un’aria diversa. L’adesione alla Giornata da parte del Governo, delle Regioni e di oltre 200 Comuni di diversa appartenenza politica illuminati di blu, dal tramonto all’alba, per dire “stop alle bombe sui civili”, le parole del Santo Padre durante l’Udienza Generale del 31 gennaio e le Dichiarazioni del Presidente della Repubblica e dei Presidenti del Senato e della Camera per la Giornata, sembravano premonitori di ciò che è accaduto ieri. Auspichiamo che questa prova di dialogo delle forze politiche si traduca presto in azioni concrete a favore di tutti i civili coinvolti in guerre e conflitti armati, nel solco di una diplomazia Italiana di primo piano nel contesto internazionale”.