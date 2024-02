Mi sono rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare per tutti e tre

Il mondo dello spettacolo molte volte risulta difficile per chi ne fa parte. In molti casi, gli artisti, che siano cantanti o attori, si trovano ad affrontare critiche ed accuse da parte dei fan o dell’opinione pubblica. Ma, in alcuni casi, i problemi sono interni. Come nel caso de “Il Volo” trio composto da tre giovani cantanti, che ormai da anni cooperano. Ma, a quanto pare, ci sarebbero dei problemi interni al gruppo. Questi, sarebbero emersi durante un’intervista radiofonica durante la quale Piero Barone, avrebbe sbottato con Gianluca Ginoble.

Piero Barone

“Il Volo” è un gruppo musicale che nasce nel 2009. I tre ragazzi, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si sono conosciuti durante un programma televisivo. Infatti i giovani vengono consigliati da Roberto Cenci di unirsi in un unico gruppo. I giovani hanno una fama internazionale e, grazie alle loro voci, hanno conquistato migliaia di fan. Nella loro ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 hanno mostrato un alto del gruppo sconosciuto a molti.

“Il Volo” nella serata delle cover hanno deciso di cantare un brano dei Queen “Who Wants to Live Forever”. Questo brano, energico ed appassionante, ha mostrato un lato del gruppo sconosciuto a moltissimi fan. Oggi sono stati invitati come ospiti a Radio Number One, dove si è acceso un importante dibattito tra due dei cantanti. Infatti, presenti all’intervista erano solo Piero Barone e Gianluca Ginoble, mentre era assente Ignazio Boschetto. Durante l’intervista, il presentatore ha posto alcune domande proprio in riferimento alla loro esibizione.

Ma gli animi si sono scaldati e Piero Barone sbotta in diretta a Gianluca Ginoble dopo che quest’ultimo ha detto:

“La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose.”

Gianluca Ginoble

Dopo questa affermazione, Barone, infastidito, interviene rivolgendo al collega queste parole:

“Mi sono un po’ rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre…tu vuoi essere altro e continua ad essere altro, non parlare per tutti”

A questo punto il presentatore ha tentato di smorzare gli animi riportando la conversazione su toni più amichevoli. Chissà se, queste parole nascondono qualche crisi interna al gruppo al “Il Volo”.