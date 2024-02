L’imprenditore in ospedale da inizio settimana per una crisi respiratoria

Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, migliora ma resta in terapia intensiva. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. L’imprenditore ed ex politico era stato ricoverato a inizio settimana per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo una insufficienza respiratoria.

Cecchi Gori era già stato ricoverato a inizio 2022 per complicanze polmonari da Covid.