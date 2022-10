Memo Remigi: “Jessica Morlacchi non mi risponde al telefoto”

Jessica Morlacchi e Memo Remigi non hanno ancora fatto pace e dubito che la cosa possa succedere a breve. Questo perché il cantante – intervistato a La Zanzara – ha continuato a sostenere la tesi della palpata data in goliardia.

“Hanno pubblicato questo video dove questi hanno notato questa mano che scivolava dietro la solita pacchettina sul cul0, come dire ‘facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione’ che avevamo fatto anche altre volte. Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia, goliardia”.

“Non riesco a contattarla e non capisco perché. Forse perché c’è rimasta male dal troppo pesante provvedimento che hanno preso. Cerco di contattarla. Mi stanno massacrando, le vorrei dire ‘intervieni anche tu, dì che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro, scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso’. Sto cercando Jessica affinché faccia questa affermazione. Non è giusto che mi si accusi di questa cosa sui social e in diretta. Tutti gli amici mi stanno telefonando chiedendomi cosa sia successo, per questa str0nzata qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità. Dai su, non esageriamo ragazzi. Lei? Non ha fatto niente, ha spostato la mano. Non è che gliel’avessi messa sulla chiappa e stretta a mo’ di palpeggio. Io posso dire di essere vecchio, ma non p0rco. Non ho mai iniziato le trasmissioni mettendo le mani sul cul0 alle donne. E’ successo quel fatto particolare, fatto nel momento sbagliato”.