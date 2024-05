due ex gieffine riescono a confessarlo solo ora

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe hanno svelato un segreto imbarazzante sulla loro esperienza al Grande Fratello Vip durante una diretta su Instagram. Le due ex concorrenti del reality show, altre a parlare della loro esperienza all’interno della casa, hanno raccontato di un particolare curioso riguardante il bagno dell’a casa ‘appartamento di Cinecittà che ha fatto sorridere i fan.

Durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia, Paola e Adriana facevano parte della cosiddetta “stanza blu” e hanno rivelato di avere avuto un letto comunicante con il bagno. Le concorrenti hanno spiegato che nel programma c’era un solo bagno a disposizione di tutti i partecipanti, ben 20.

Adriana Volpe ha cercato di spiegare il curioso utilizzo del phon nel bagno della casa di Cinecittà, sottolineando che si trattava di un tentativo di ovattare i rumori sgradevoli. Con eleganza e ironia la conduttrice ha rivelato:

“Si era pensato di utilizzare il rumore del phon come sottofondo musicale quando si entrava in bagno per coprire altri rumori strani e particolari. Era una soluzione per rendere meno imbarazzante la situazione”.

Infine, le due ex concorrenti hanno scherzato sul fatto che il rumore del phon si sentisse praticamente a tutte le ore del giorno e della notte, senza riuscire a capire in che momento venisse effettivamente acceso. Paola e Adriana hanno chiarito che questo stratagemma non era inventato al GF Vip, in quanto esiste anche nei wc giapponesi la pratica di coprire i rumori indesiderati con la musica.

Paola Di Benedetto è una conduttrice televisiva, radiofonica, showgirl e modella italiana. Ha iniziato la sua carriera partecipando a concorsi di bellezza e lavorando come modella e conduttrice per emittenti locali. Successivamente ha preso parte a programmi nazionali come Ciao Darwin, Colorado, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP, che ha vinto nel 2020 devolvendo l’intero montepremi in beneficenza.

Adriana Volpe è una nota conduttrice televisiva e ex modella italiana nata a Trento nel 1973. Dopo aver iniziato la carriera come modella, ha esordito in televisione nel 1993 come valletta di Scommettiamo che…?. Ha poi condotto diversi programmi su Rai e TMC 2, tra cui Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Ha avuto un breve matrimonio nel 2000 e nel 2008 si è sposata nuovamente, diventando mamma di una bellissima bambina.