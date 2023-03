Max Pezzali tour 2023: la scaletta delle canzoni

Max Pezzali in tour nel 2023: la scaletta delle canzoni presentate dall’ex 883 nei suoi concerti nei palasport.

Continua con grande successo il tour nei palazzetti di Max Pezzali. Dopo aver realizzato il sogno di suonare all’interno dello stadio del suo cuore, il Giuseppe Meazza in San Siro, l’impianto di Milano e della sua Inter, il cantautore pavese ha dato il via al suo nuovo tour: Max 30 Hits Only. Un grande giro di appuntamenti in tutta Italia per presentare ancora una volta tutte le più grandi hit della sua carriera con e senza gli 883. Andiamo a scoprire la scaletta dei concerti in programma nei prossimi mesi.

Max Pezzali in tour nel 2023

Il nuovo tour del cantautore pavese è iniziato nello scorso mese di novembre 2022 con date importanti non solo alla Vitrifrigo Arena, ma anche e soprattutto al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma. Antipasto di una reprise lunga e molto impegnativa in questa primavera del 2023.

Max Pezzali

Questo l’elenco completo di tutte le date ancora in programma:

– 20 e 21 marzo e 23 aprile al Pala Alpitour di Torino

– 23 marzo al Brixia Forum di Brescia

– 25 e 26 marzo all’Arena Spettacoli di Padova

– 28 e 29 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 31 marzo, 1° e 2 aprile al Mandela Forum di Firenze

– 6 e 7 aprile al Palasele di Eboli (Salerno)

– 17, 18, 20, 21, 27 e 28 aprile e 1° maggio al Mediolanum Forum di Milano

– 26 aprile al Modigliani Forum di Livorno

– 5 e 6 maggio al PalaCatania di Catania

– 9 e 10 maggio al Palaflorio di Bari

– 12 e 13 maggio al Pala Prometeo di Ancona

La scaletta dei concerti di Pezzali

Con un repertorio vasto come quello di Max, i concerti potrebbero presentare scalette diverse in ogni data. Il nuovo tur Hits Only è però incentrato, come dice il nome, soprattutto sulle grandi hit, i successi ancora oggi cantati da generazioni e generazioni del cantautore pavese.

Scopriamo insieme la possibile scaletta di tutti i prossimi appuntamenti dal vivo dell’ex 883:

– Rotta X Casa Di Dio

– L’universo Tranne Noi

– Gli Anni

– La Dura Legge Del Gol

– Sei Fantastica

– Sei Un Mito

– Hanno Ucciso L’Uomo Ragno

– La Regina Del Celebrità

– Come Deve Andare

– Lo Strano Percorso

– Se Tornerai

– Nient’altro Che Noi

– Con Un Deca

– Io Ci Sarò

– Sempre Noi

– Una Canzone D’amore

– La Regola Dell’amico

– Ti Sento Vivere

– Come Mai

– Nessun Rimpianto

– Nord Sud Ovest Est

– Tieni Il Tempo