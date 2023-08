Max Pezzali, la scaletta del concerto al Circo Massimo: le canzoni

Max Pezzali in concerto al Circo Massimo di Roma: la scaletta delle canzoni dell’evento musicale dell’ex 883.

Ci ha messo anni e anni a conquistare gli stadi, e in particolare San Siro, lo stadio del suo cuore. Ma per Max Pezzali le prime volte non sono finite. A trent’anni dall’inizio della sua carriera, il cantautore pavese ex 883 è pronto a debuttare anche in un’altra location di assoluto prestigio per l’Italia: il Circo Massimo di Roma.

Un concerto evento con cui si chiuderà un’estate di grandi eventi capitolini e che dovrebbe porre fine a due anni di grandi festeggiamenti per Pezzali, che ha celebrato la sua straordinaria carriera riportando le hit che hanno fatto crescere intere generazioni in giro per l’Italia. Ma quale sarà la scaletta dell’evento al Circo Massimo?

Max Pezzali al Circo Massimo

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario, se si è cresciuti con Max Pezzali e con le sue canzoni, è il 2 settembre 2023. Negli ultimi giorni della calda e vivace estate romana, Max è pronto a celebrare al meglio trent’anni di una carriera che mai avrebbe immaginato potesse regalargli tante soddisfazioni.

Max Pezzali (ph. Prandoni)

Una serata unica, un concerto speciale in cui Max sarà circondato da tanti amici. Non solo Paola & Chiara, da lui lanciate come coriste negli anni Novanta, ma anche gli Articolo 31, amici di una vita, e poi i giovani Sangiovanni e Lazza, oltre a Colapesce Dimartino e Dargen D’Amico. E come se non bastasse, ci sarà spazio anche per uno speciale dj set animato da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Cosa volere di più?

La scaletta del concerto al Circo Massimo

Non conosciamo i dettagli della scaletta che verrà eseguita al Circo Massimo, né dei possibili duetti che Max regalerà ai suoi fan in questa serata così speciale. Come già avvenuto nel suo ultimo tour nei palazzetti, però, ci sarà spazio prevalentemente per brani della sua vita con gli 883, le canzoni che hanno segnato davvero un’epoca.

Di seguito una delle scalette dei suoi recenti concerti indoor:

– Sei un mito

– La regina del celebrità

– Rotta x casa di Dio

– Come deve andare

– L’universo tranne noi

– Lo strano percorso

– Ti sento vivere

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Non te la menare / Te la tiri / 6/1/sfigato

– Weekend/S’inkazza/Jolly Blue

– La regola dell’amico

– Bella vera/Nella notte

– Nessun rimpianto

– Gli anni

– Una canzone d’amore

– Come mai

– Sei fantastica

– Nient’altro che noi/Eccoti/Io ci sarò/Se tornerai

– Quello che capita

– Sempre noi

– La dura legge del gol

– Il grande incubo

– Nord Sud Ovest Est/Tieni il tempo

– Con un deca