Franz Ferdinand, la scaletta dei concerti 2023: ordine delle canzoni

I Franz Ferdinand tornano in Italia per tre concerti: la scaletta dei live della band scozzese nel 2023 dopo il successo del live all’Alcatraz.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dopo il grandissimo concerto dello scorso novembre a Milano, i Franz Ferdinand sono pronti nuovamente a infiammare il pubblico italiano. Non con uno, non con due ma con ben tre concerti spettacolari in Italia per il loro nuovo tour estivo.

Live in cui potranno presentare dal vivo tutte le hit più famose del loro repertorio, quelle contenute nel primo greatest hits della band di Glasgow, Hits to the Head. Canzoni che hanno fatto la storia del rock scozzese e hanno fatto ballare migliaia di persone in tutto il mondo. Scopriamo insieme la scaletta dei prossimi concerti italiani della band di Alex Kapranos.

Franz Ferdinand in Italia: i concerti del 2023

Band che ha rivoluzionato il mondo dell’indie rock, creando un sound che loro stessi lo hanno definito come adatto per far ballare le ragazze, i Franz Ferdinand hanno raggiunto il successo mondiale con brani come Take Me Out, ma da allora non si sono più fermati, ricevendo anche una candidatura ai Grammy Award.

Concerto

Queste le date in calendario nel loro nuovo tour estivo in Italia:

– 31 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 1° settembre all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

– 2 settembre al Parco di Serravalle di Empoli (Firenze)

La scaletta dei concerti dei Franz Ferdinand

Ovviamente della setlist dei concerti faranno parte tante canzoni presenti nel loro greatest hits, brani che il pubblico ama e che vuole sentire durante ogni loro concerto. Lo ha spiegato lo stesso frontman: “Portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico“.

Di seguito la possibile scaletta dei tre concerti italiani:

– The Dark of the Matinée

– No You Girls

– Walk Away

– Evil Eye

– Do You Want to Play

– Build It Up

– Stand on the Horizon

– Michael

– Darts of Pleasure

– Love Illumination

– Take Me Out

– Ulysses

– Outsiders

– Jacqueline

– Knock Knock

– This Fire