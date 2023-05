Max Giusti spiega perché è finita con Selvaggia Lucarelli: “Dopo 7 anni d’amore”

Non tutti sanno che prima di Lorenzo Biagiarelli e Laerte Pappalardo, Selvaggia Lucarelli ha avuto una lunga storia con Max Giusti. A presentare i due nel 1997 è stato Teo Mammucari e anche lui a quanto pare aveva una cotta per Selvaggia: “Teo era pressoché sconosciuto anche lui e pronto a sua volta a corteggiare la bella Selvaggia. – riporta Tv Blog – Ma lei rimase folgorata da Max e da allora vissero insieme… felici e scontenti“.

Due anni fa Selvaggia ha parlato della fine della relazione cn il conduttore in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Lui era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra. Non gli ho detto che mi sarei sposata con Laerte Pappalardo. Forse per questo si è vendicato rinnegandomi“.

Frasi che però la Lucarelli ha subito ridimensionato sul sul blog personale: “Vanity Fair di questa settimana ha completamente stravolto le mie parole riguardo alla mia storia di sette anni con Max e i toni dell’intervista che ho rilasciato erano, anzi, affettuosi e ironici. Da oggi quelli che non parlano della loro vita privata hanno tutta la mia comprensione“.

IN CHE SENSO MAX GIUSTI È STATO 6 ANNI CON SELVAGGIA LUCARELLI?#pechinoexpress pic.twitter.com/gZ1Szz3f2z — M a n u ♌ (@manunonema) March 31, 2020

Max Giusti sulla fine della storia con Selvaggia.

Il conduttore in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato della rottura con Selvaggia. Max Giusti ha spiegato che lui e la Lucarelli hanno deciso insieme di chiudere quando hanno capito che l’amore era finito: “Se la riconosco quando la vedo in tv? Sì, certo. È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto. Se ci siamo lasciati male? No. Tra noi è finita perché abbiamo capito che era ormai era tutto già finito e abbiamo chiuso. Però abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca in questi anni“.