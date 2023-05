La 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi è terminata da meno di una settimana eppure c’è già un grande chiacchiericcio in merito a quella nuova. Si parla già, infatti, della conferma di Giuseppe Giofrè in una veste inedita.

Dopo aver fatto il ballerino professionista in varie edizioni e aver ricoperto il ruolo di giudice in quella appena conclusa, secondo il settimanale Vero a settembre Giuseppe Giofrè potrebbe tornare in qualità di professore. A lasciare il posto potrebbe essere Raimondo Todaro che proprio quest’anno ha portato sul gradino più alto del podio il suo alunno Mattia Zenzola. TvBlog a tal proposito sembrerebbe essere certo: nell’edizione 2023/2024 di Amici non vedremo più né lui né Arisa.

“Ci risulta che due professori dovrebbero abbandonare il programma. Il primo è Raimondo Todaro, quasi certamente non sarà riconfermato“.

Una indiscrezione commentata anche dalla stessa Milly Carlucci (“I rumor sul fatto che lascerà Amici? Ma sarà vero che c’è questa crisi?“), ma che non trova conferme da parte dei diretti interessati.

Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando? Il commento di Milly https://t.co/ig0Cha8j7B #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 20, 2023

Giuseppe Giofrè professore ad Amici al posto di Raimondo Todaro?

Raimondo Todaro lascerà davvero Amici e Giuseppe Giofrè prenderà davvero il suo posto? È presto per dirlo.

Il ballerino qualche settimana fa fra le pagine di Vanity Fair aveva così parlato di Queen Mary: