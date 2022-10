Mattia Zenzola sempre più vicino a Samuel Segreto fa scoppiare la gelosia di Gianmarco Petrelli

Ad Amici di Maria De Filippi è scoppiato un altro drama che coinvolge i ballerini e che vede protagonista Mattia Zenzola.

Io adoro Gianmarco, Samu e Ramon però che Mattia fosse un minimo isolato dal gruppo si era capito #Amici22

Se lo scorso anno è stato Christian Stefanelli a perdere la testa per Mattia Zenzola (i due sono migliori amici e si sono fatti anche un tatuaggio in comune); quest’anno sarebbe Samuel Segreto la sua cozza. Quando però Samuel ha notato alcuni atteggiamenti ambigui di Mattia (ad esempio il sottolineare alcune trasgressioni di regolamento da parte di Samuel), ne ha parlato con un altro ballerino, Gianmarco Petrelli, che con un plot twist micidiale ha ribaltato la situazione facendo una scenata di gelosia. Gianmarco, infatti, sarebbe stato geloso del fatto che Mattia cercasse in continuazione Samuel e non lui.

“E’ capitato che per un paio di giorni tu chiamassi Samuel ‘fra’ escludendomi del tutto. Mi hai tirato fuori. E mi sono chiesto come mai non mi integrassi più. La risposta che mi sono dato è che scegli Samuel perché lui al contrario mio ti dice sempre di sì”.

Il biondino ha così provato a giustificarsi: “Non credevo di averti escluso”, ma Gianmarco lo ha continuato ad attaccare dandogli apertamente del finto.

Il giorno dopo Ramon, Samu e Gianmarco si confrontano in casetta con Mattia #Amici22

Il drama è finito con Mattia che si è messo a piangere e Gianmarco lo ha mandato a quel paese (“vaffa fatti la tua vita, mi dispiace perché ci tengo a te”), salvo poi abbracciarlo sul finale in una scena drammatica: “Vieni qua duemilaquattro di merd*, scusa per prima“.

