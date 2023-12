Marta Flavi: “Costanzo mi ha riempita di corna, non l’ho mai detto perché era un uomo di potere e avevo timore”

Marta Flavi fra le pagine di AdnKronos ha rilasciato una lunghissima intervista in cui ha parlato di Maurizio Costanzo descrivendolo come di un traditore seriale.

“Questo è il momento delle donne cornute [si riferisce a Belen e Ilary, ndr] io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l’imperatrice della cornute ma non ero contenta. Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose. Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali, ma siccome la gente aveva capito come fossero andate le cose non era poi così importante che lo spiegassi io”.

La conduttrice, che con questa intervista si è attirata un bel po’ di critiche, ha aggiunto:

“Quando fui tradita c’è stato un voltafaccia totale, tutti hanno fatto finta di guardare da un’altra parte, come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma per cui nessuno sostenne Ilary, stessa cosa fecero con me. Alcuni smisero addirittura di salutarmi perché quello potente era Maurizio. Però devo dire che da allora la mia vita è andata molto meglio, la mia carriera sicuramente no, ma va benissimo anche così”.

Marta Flavi: “Io cornuta, ma le corna vanno sapute portare”

“Le corna bisogna portale con una certa signorilità tanto la gente lo sa che stai soffrendo, è inutile far finta di essere la vincitrice. Come si esce da questo dolore? Con ironia, forza di volontà, facendosi aiutare dagli amici e soprattutto pensando che se una persona ti fa questo è meglio trovarne un’altra”.

“Perché non sono andata al funerale“

“In che rapporti ero con Costanzo prima che morisse? Avevamo fatto la pace. Quando è morto mi è dispiaciuto molto perché è una persona a cui ho voluto molto bene. Al funerale non ci sono andata perché quando è morto Maurizio, per un giorno intero, sono uscite fotografie sui giornali solo mie e sue. Ho avuto i fotografi tutto il giorno sotto casa che mi aspettavano. Non amo farmi pubblicità approfittando di un momento di dolore andare al funerale non avrebbe portato a niente di buono, per cui ho preferito fargli dire una messa e ho pregato per lui. Questo è stato il mio saluto a Maurizio”.

Funerali di Maurizio Costanzo, Marta Flavi spiega perché non andrà https://t.co/l6zQv3jSQM #MaurizioCostanzo — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 25, 2023

L'articolo Marta Flavi: "Costanzo mi ha riempita di corna, non l'ho mai detto perché era un uomo di potere e avevo timore" proviene da Biccy.it.







