Mara Venier, la sua reazione all’offesa dal profilo Mediaset dopo l’accesso anomalo

Ieri pomeriggio a Domenica In Mara Venier ha mandato in onda un video registrato da Barbara d’Urso per l’amica Gabriella Labate. Poco dopo sul profilo Twitter ufficiale Qui Mediaset è apparso un tweet con un grave insulto rivolto probabilmente alle due conduttrici. Sotto all’ultimo post Instagram della Venier l’utente Gigi GX ha chiesto alla presentatrice se avesse letto il tweet in questione e lei ha subito risposto: “Sì, molto brutto“. L’admin di Tv Italiana ha poi fatto sapere: “Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene“.

🔴 Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene… — TV Italiana (@TV_Italiana) March 26, 2023

Intanto l’account ufficiale Qui Mediaset risulta ancora disattivato e Davide Maggio ha confermato l’ipotesi dell’hackeraggio: “Hackeraggio a Mediaset: sospeso l’account ufficiale Twitter. Da qui, evidentemente per evitare ulteriori danni, la decisione comprensibile di sospendere l’account Qui Mediaset“.

Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venier. Il tweet viene rimosso dopo pochi minuti. L’account Mediaset parla di “accesso anomalo”, prima di essere disattivato. pic.twitter.com/0XsShvzDY5 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 26, 2023

Mara Venier e le risposte agli hater.

Non è certo la prima volta che la padrona di casa di Domenica In si trova davanti a insulti o provocazioni degli hater. La settimana scorsa un utente le ha lanciato una frecciatina dopo che lei ha annunciato che sarebbe stata ospite di Loretta Goggi a Benedetta Primavera. In quell’occasione la Venier ha risposto in maniera perfetta: “Pure da Loretta Goggi dici? Sì pure da Loretta e poi pure a Domenica in…e mi hanno pure dato due puntate in più. Si finisce 11 giugno a Napoli infatti quest’anno. E se vuoi saperlo faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia. Non è finita qui, perché sono pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca**i miei! Ciao tesorino“. Nel 2020 Mara ha anche risposto per le rime a una signora che le aveva consigliato di coprirsi.