Ariana Grande sta per tornare con un nuovo album

Tra i grandi comeback pop del 2024 ci sarà sicuramente quello di Ariana Grande, che a tre anni da Positions è pronta a tornare. Dopo aver messo in pausa la sua carriera musicale per dedicarsi a Wicked, adesso la cantante americana è tornata al lavoro al suo prossimo album di inediti.

Lo scorso ottobre un insider ha rivelato a Page Six: “La sua priorità è stata il lavoro che ha fatto con Glinda [il suo personaggio in ‘Wicked’], e lo è ancora , poiché il film non è finito del tutto. Però adesso si sta dedicando alla musica e lo fa con un grande impegno. Vuole fare le cose nel modo giusto per rendere felici anche i fan che la stanno aspettando. Per quanto riguarda la data di uscita dei nuovi brani non c’è nulla di stabilito. Non sa quando vorrà pubblicare l’album, poiché vuole rispettare anche gli impegni di ‘Wicked’, anzi, originariamente non voleva far uscire musica fino a dopo l’uscita dei film, ma poi ha cambiato idea. Non ci sono state imposizioni, lei fa quello che vuole ed era molto ispirata. Lavora velocemente e si lancia istintivamente ogni volta che si sente pronta… quindi dobbiamo stare pronti ad un annuncio“.

E alla fine l’annuncio è arrivato!

Ariana Grande è tornata in studio: “Ci vediamo nel 2024”.

La popstar ha pubblicato su Instagram una serie di foto in studio di registrazione insieme al produttore Ilya Salmanzadeh (che ha lavorato anche con Taylor Swift, Demi Lovato, Adam Lambert, Hilary Duff e Ellie Goulding). Oltre agli scatti, Ariana Grande ha anche aggiunto una didascalia molto chiara: “Ci vediamo l’anno prossimo“.

Speriamo che ci faccia una sorpresa del genere anche Rihanna.