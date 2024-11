Aggressione a Nicolò De Devitiis de Le Iene da parte di tassisti alla stazione di Roma Termini

Nella puntata de Le Iene del 10 novembre, Nicolò De Devitiis è stato vittima di una violenta aggressione da parte di alcuni tassisti a Roma. L’inviato si trovava in via Giolitti, vicino alla stazione Termini, dove stava indagando su pratiche scorrette di alcuni rappresentanti della categoria. De Devitiis ha fatto notare a un tassista che la sua auto era parcheggiata in divieto di sosta. In risposta, il tassista ha reagito in modo minaccioso, chiedendo al giornalista e al suo operatore di allontanarsi. La situazione è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica, con il tassista che ha colpito De Devitiis con calci, schiaffi e pugni sotto gli occhi increduli dei passanti.

L’aggressore sembrava cercare di acchiappare clienti direttamente davanti a un’uscita del terminal, evitando così di mettersi in coda come gli altri tassisti. Questo episodio non è isolato; Le Iene hanno in passato indagato su varie irregolarità nella professione di tassista a Roma, come il rifiuto di utilizzare il pos per il pagamento o le pratiche scorrette riguardanti il resto.

Un agente della polizia municipale di Roma, intervistato durante l’inchiesta, ha rivelato che la sicurezza di certi comportamenti arroganti tra i tassisti deriva da una forte influenza politica. Questi professionisti, essendo politicamente compatti e facendo pressione sulle autorità, si sentono in grado di agire senza timore di ripercussioni.

A seguito dell’aggressione, l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patané, ha richiesto “una legislazione meno garantista” per affrontare il problema, lanciando un appello al Ministro dei trasporti, Matteo Salvini. La vicenda mette in luce un tema ricorrente, ovvero la necessità di una regolamentazione più rigorosa e di controlli efficaci nel settore, per garantire maggiore sicurezza a cittadini e operatori dei media che cercano di fare luce su irregolarità ed abusi. La puntata conterrà filmati dell’aggressione e ulteriori dettagli sulle inchieste svolte dai giornalisti, continuando così a evidenziare questioni importanti nel settore dei trasporti e nella gestione dei servizi taxi a Roma.