Ilary Blasi protagonista a Tu Si Que Vales lancia una frecciatina velenosa a Francesco Totti e commette una clamorosa gaffe

Ilary Blasi è stata protagonista della puntata di Tu si que vales del 9 novembre, creando momenti di grande interesse durante la trasmissione. Durante la serata, ha interagito con Sabrina Ferilli, facendo riferimento a una “amicizia in comune” legata a Francesco Totti, ex capitano della Roma. Questo commento ha catturato l’attenzione dei telespettatori, poiché la Ferilli è nota per la sua passione per la squadra giallorossa. La sua reazione, con una battuta che sottolineava la loro connessione, ha suscitato sorrisi nel pubblico, evidenziando la complicità tra le due donne e il legame con Totti, rafforzando così le relazioni tra il mondo dello spettacolo e quello sportivo.

In aggiunta, Ilary Blasi ha anche commesso una gaffe che ha divertito gli spettatori. Durante la serata, commentando l’imitazione di Gerry Scotti nei panni di Adriano Celentano, ha confuso il nome del maestro d’orchestra, chiamandolo “Pennicchio” al posto di Pennino. Questo errore ha suscitato risate nello studio e l’attenzione di Luciana Littizzetto, che ha prontamente corretto il lapsus, esclamando: “Oddio, Pennino”. Blasi, imbarazzata ma sorridente, ha riconosciuto l’errore fra gli applausi e le risate del pubblico. Questo episodio ha messo in evidenza la spontaneità di Ilary e la sua capacità di ridere di sé stessa, contribuendo a creare un’atmosfera leggera e divertente, caratteristica del programma.

La puntata ha quindi evidenziato non solo l’abilità di Blasi come conduttrice, ma anche la sua capacità di interagire in modo simpatico con gli ospiti e di mantenere viva l’attenzione dei telespettatori. La serata ha dimostrato ancora una volta quanto Tu si que vales riesca a mescolare intrattenimento e convivialità, regalando momenti di ilarità e partecipazione al pubblico.