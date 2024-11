Maria De Filippi indossa ad Amici una camicia di marca dal prezzo stratosferico: ecco quanto costa

Maria De Filippi ha catturato l’attenzione durante l’ultima puntata di Amici 24, trasmessa su Canale 5, non solo per le dinamiche del programma, ma anche per il suo look. La conduttrice ha indossato una camicia nera con maxi pois dorati firmata Saint Laurent, brand che sceglie frequentemente per le sue apparizioni. Questa camicia, dal costo di circa 890 Euro, rappresenta un investimento di alta moda, riflettendo il prestigio del marchio.

Nel corso della puntata, hanno fatto il loro ritorno figure apprezzate come Veronica Peparini e Maura Paparo, mentre Cristiano Malgioglio ha commentato gli eventi. Sienna ha partecipato a una sfida di ballo che ha portato all’ingresso di Francesca Bosco, rendendo la puntata coinvolgente. Tuttavia, il look di Maria ha rubato la scena, caratterizzandosi per eleganza e raffinatezza.

Inoltre, Maria ha abbinato alla camicia dei pantaloni a effetto pelle neri, che hanno enfatizzato la sua silhouette, completando l’outfit con stivaletti in pelle nera con tacco largo. Questa scelta di calzature, rispetto a precedenti puntate in cui ha optato per sneakers, dimostra la sua versatilità e attenzione al contesto.

Per quanto riguarda l’acconciatura, Maria ha mantenuto uno stile caratteristico, con capelli leggermente ondulati che le conferiscono un’aria fresca e giovanile. Il suo look, semplice ma sempre curato, ha impressionato il pubblico, evidenziando il suo carisma come presentatrice. La capacità di Maria De Filippi nel mescolare eleganza e casualità continua a contribuire al suo successo, sia come conduttrice che come icona di stile.

In sintesi, Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di avere un forte impatto nei suoi look, con una scelta di abbigliamento che riflette non solo il suo gusto personale ma anche le tendenze della moda. La camicia di Saint Laurent, abbinata con maestria a pantaloni e stivaletti, ha creato un’immagine di grande stile, consolidando ulteriormente la sua reputazione come figura di riferimento nella televisione italiana e nella moda.