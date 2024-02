Mai visto un Chihuahua con un ombrello personalizzato? Che tocco di classe

Questo è diventato il Chihuahua più famoso di Instagram da quando un suo video è apparso sul web: il cagnolino ha il suo ombrello personale.

I social network sono in grado di regalare momenti di pura spensieratezza quando si tratta dei nostri amici a quattro zampe. Quando ci sono i cani di mezzo, può solo uscirne un video divertente che poi va virale, e questo Chihuahua ha sbalordito gli utenti di Instagram con il suo simpatico oggetto personalizzato.

Il Chihuahua diventa virale per avere un suo ombrello personalizzato – VIDEO

Un agricoltore (Nate Petroski, residente in West Virginia, negli Stati Uniti) e amante degli animali si sta facendo conoscere sui social media condividendo la sua vita quotidiana, soprattutto con i suoi cani domestici, come Minion, un mix chihuahua di 10 anni, che appare in diversi video in situazioni insolite.

Recentemente, per aiutare il cagnolino nei giorni di pioggia, lo ha dotato di un mini-ombrello personalizzato per l’animale, che lo porta ovunque con un pezzo di legno. Nel post condiviso su Instagram sul suo profilo @natepetroski, Nate ha immortalato il suo Minion mentre si porta appresso il suo ombrello personalizzato.

Il Chihuahua ha riscontrato un enorme successo tra la community di Instagram da quando il post è stato pubblicato il 12 gennaio. I suoi 370 mila follower sono impazziti per il cagnolino anche se poi il chihuahua ha avuto un problema: ha iniziato a portarlo a testa in giù.

Nei commenti, un follower ha chiesto a Nate di trovare un modo per tenere l’ombrello fisso, e così ha fatto, utilizzando un piccolo casco con un puntello per fissare l’accessorio. Ma l’animale sembra preferire la versione più rustica, come il guardiano si è presto reso conto.

Il Chihuahua è la razza di cane più piccola la mondo ed è un ottimo compagno di vita con il quale trascorrere il tempo. È in grado di legare profondamente con il suo umano, come si può vedere dal profilo di Nate. Inoltre, è un animale molto intelligente, veloce e si addestra facilmente se si comincia fin da quando è cucciolo.

Come è ben noto, il Chihuahua può essere estremamente permaloso con gli estranei perché amano avere tutta l’attenzione del padrone per sé. Tuttavia l’affetto che può donare è imparagonabile.