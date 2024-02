il Bassotto cerca di ingannare l’Husky

Una cagnolina di razza Bassotto ha cercato di ingannare il fratellino di razza Siberian Husky per non condividere il suo osso: il video da non perdere.

Camminando di soppiatto, sta attraversando il corridoio. Ancora pochi centimetri e sarà al sicuro in camera. Ma due occhi curiosi la stanno fissando, due occhi pronti a scoprire il suo segreto. Riuscirà la protagonista della storia a raggiungere la camera con il suo bottino senza essere ostacolata? Per scoprirlo è sufficiente guardare il divertente video condiviso su TikTok, all’account social @Phoebe and sky.

La cagnetta Bassotto cerca di ingannare il Siberian Husky: il loro video conquista TikTok

Il profilo TikTok è dedicato alla cagnolina di razza Bassotto di nome Phoebe e al cane di razza Siberian Husky di nome Sky.

Come mostra il filmato condiviso sui social, la piccola Phoebe sta cercando di raggiungere la camera da letto trasportando un osso giocattolo. Mentre la cagnetta Bassotto attraversa il corridoio, Sky la osserva incuriosito, desideroso di giocare anche lui con l’osso della sorellina a quattro zampe.

Phoebe, invece, non è della stessa idea. La cagnetta non vuole assolutamente condividere il gioco e per questo cerca di passare inosservata camminando molto lentamente, fermandosi e nascondendosi poi sotto al letto, dove è sicura che il Siberian Husky non riuscirà a raggiungerla.

Sky e Phoebe sono, come si legge sul profilo TikTok che la famiglia umana ha creato per loro, un «mini bassotto e un influencer Siberian Husky». I due quattro zampe vivono insieme ai proprietari in una grande casa nel Dakota del Sud, uno Stato federato degli Stati Uniti d’America situato nelle alte pianure del Midwest.

I cani di razza Siberian Husky hanno la nomina di essere abbastanza testardi e difficili da addestrare, tanto che spesso si consiglia di adottare cani dal comportamento compatibile con questa razza.

In realtà, le immagini del video condiviso su TikTok mostrano che anche i cagnolini Bassotto sono molto testardi, proprio come Phoebe. La piccola quattro zampe aveva deciso di tenere tutto per sé il giocattolo e niente e nessuno avrebbero potuto farle cambiare idea. Il filmato di Sky e di Phoebe ha entusiasmato migliaia di utenti del web, che sono rimasti affascinati dalla dolcezza di Sky e dalla testardaggine di Phoebe. (di Elisabetta Guglielmi)