Mai mettere una bistecca cruda su occhio nero: ti sveliamo il perché

Tutti sanno che per un occhio nero non c’è niente di meglio che una bistecca fredda, ma non è una buona idea: ecco perché

L’espressione “Beef Bandage” è stata coniata nel cinema per descrivere la pratica di mettere una bistecca cruda sull’occhio per alleviare il gonfiore e il dolore causati da un occhio nero o da un livido. In centinaia di pellicole vediamo la scena di qualcuno che trova sollievo nel mettere una grande fetta di carte su un occhio tumefatto.

Si tratta di un vecchio rimedio popolare che si dice sia efficace grazie alle proprietà lenitive della carne cruda. In linea di principio non è tutto scorretto: trattare le contusioni con qualcosa di freddo è sempre una buona idea, perché le basse temperature riducono i gonfiori e le infiammazioni. Tuttavia, non esistono prove scientifiche che supportano l’efficacia di questa pratica e potrebbe addirittura comportare rischi per la salute, come infezioni da batteri presenti nella carne cruda.

Quindi, è sempre meglio consultare un medico prima di tentare cure fai-da-te per lesioni agli occhi. È importante ricordare che la salute viene sempre prima di tutto e non bisogna prendere alla leggera lesioni o traumi che coinvolgono gli occhi. Utilizzare cibo crudo per curare parti del nostro corpo delicate come un occhio nero, potrebbe avere conseguenze più gravi della lesione stessa.

Meglio far sparire naturalmente l’ematoma e restare qualche giorno in più con la faccia da panda.

Rimedi efficaci contro un occhio nero

Il consiglio migliore è sempre quello di consultare un medico o un oculista in caso di urto o trauma agli occhi, per evitare complicazioni e ricevere le cure adeguate. E se proprio si desidera utilizzare il ghiaccio come rimedio casalingo, assicurarsi di avvolgerlo in un panno pulito per evitare il rischio di contaminazione. I consigli migliori per curare un occhio nero sono i seguenti: Applicare immediatamente del ghiaccio sulla zona colpita; riposare e tenere la testa sollevata per favorire il drenaggio dei fluidi, applicare delicatamente una crema o un gel per contusioni, evitare di toccare eccessivamente l’occhio nero per evitare ulteriori danni alla zona già sensibile. É necessario consultare un medico se il dolore e il gonfiore non migliorano nel giro di alcuni giorni, se si verifica una diminuzione della vista o se si verificano altri sintomi come nausea o vertigini.

La bistecca è un ottimo alimento per un barbecue in compagnia di amici e parenti, ma è meglio lasciarla nel freezer per quella occasione e non usarla come bendaggio per un occhio nero. Meglio essere cauti e prudenti quando si tratta della propria salute e non cadere in falsi miti e rimedi casalinghi poco sicuri.