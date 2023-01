Maddalena Svevi e Megan Ria a rischio eliminazione ad Amici

La fase serale della 22esima edizione di Amici sta per prendere forma e non c’è posto per tutti i ballerini, per questo motivo i professori stanno facendo in queste settimane delle valutazioni. Le due a rischio eliminazione sarebbero Maddalena Svevi e Megan Ria.

Maddalena è una ballerina di Emanuel Lo, ma ad aver messo in dubbio la sua presenza nella scuola è stata la maestra Alessandra Celentano.

“Ho voluto incontrarti perché sto facendo delle valutazioni molto serie su di te e vorrei evitare di prendere decisioni estreme. Per me tu sei tornata nel baratro, tecnicamente sei sempre uguale, la tua espressione è sempre uguale, non capisco se sei una bambola sexy o una bambola assassina. Credo però che sia arrivato il momento di fare un cambio. Fra pochissimo c’è il serale e bisogna alzare l’asticella. Non ho visto la voglia di alzare e fare di più, per me non è sufficiente quello che stai facendo. Hai fame di imparare? Non si vede, non si sente, non si percepisce, non è abbastanza”.

Maddalena Svevi a rischio eliminazione, il suo professore: “Mi sono interrogato se portarti al serale”

Lo stesso Emanuel, però, si è detto d’accordo con la Celentano in un secondo momento.

“Cosa ti sta succedendo Maddalena? Quando ti ho scelta avevo tante aspettative e per le prima puntate ero fiero di te. Poi hai cominciato un periodo altalenante. Una puntata brillavi e in quella dopo tornavi opaca. A questo punto non posso più accettare che una mia allieva abbia un rendimento incostante e nebuloso perché il serale è alle porte e non mi posso permettere di avere dubbi su te. In più occasioni mi sono interrogato se portarti al serale oppure no”.

La maestra Celentano ha fatto alcune valutazioni su Maddalena e per questo l’ha convocata in studio #Amici22 pic.twitter.com/WFfIdWOqyP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2023

Il giorno dopo Maddalena riceve una comunicazione dal maestro Emanuel Lo: dovrà preparare una coreografia di latino contaminato! #Amici22 pic.twitter.com/KmRC6OYR21 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2023

Megan Ria, Emanuel Lo le affida una prova

A rischio eliminazione non ci sarebbe solo Maddalena Svevi, ma anche la sua collega Megan Ria. A mettere in dubbio la sua presenza nella scuola è stato Emanuel Lo. “C’è qualcosa nelle ultime puntate in cui ti vedo più spenta, non so se è a causa delle classifiche o altro”; tuttavia Raimondo Todaro – suo insegnante – non ha commentato.

Vi ricordo che nella scuola ci sono in totale sette ballerini in attesa della maglia del serale. Oltre le già citate Maddalena e Megan ci sono anche: Mattia, Gianmarco, Samu, Paky e Alessio.

Il maestro Emanuel Lo pensa che Megan sia una ballerina con grande carisma e “ha una luce che arriva dritta come una freccia” ciò nonostante decide di assegnarle un compito per ritrovare in lei quella luce persa nell’ultimo periodo #Amici22 pic.twitter.com/VwvMGvt0Mp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2023