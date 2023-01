Pierluigi Diaco, Veronica Satti l’attacca: “So perché ti hanno mandato via da Sky e escluso da Mediaset”

La storia di Pierluigi Diaco che riprende una sua opinionista è ormai esplosa e non solo Selvaggia Lucarelli, ma anche Veronica Satti ha detto la sua.

Veronica e Pierluigi non hanno un bel rapporto da anni, dai tempi dei loro scontri televisivi nei salotti di Barbara d’Urso. A tal proposito la scrittrice ha così scritto su Instagram:

“Caro Pierluigi Diaco nemmeno mi stupisco più, ma come puoi, proprio tu nemmeno “riprendere” ma umiliare una signora per un “che palle”? Non smetterai mai di fare il bullo televisivo, e io so di cosa parlo e lo sai anche tu, mi hai fatto piangere più e più volte nei camerini, soffrivo per l’abbandono di mio padre, all’epoca dovevo difendermi dalle sue dichiarazioni, e tu mi dicesti queste esatte parole “stai facendo prostituzione televisiva”. Hai fatto vessazioni morali e verbali a: Francesca De Andrè, Manuela Villa, Mercedesz Henger, a me in particolare. Mi avevi preso di mira eh! Ti piaceva? Mi hai massacrata con le tue parole al veleno anche quando da poco avevo avuto un esaurimento e iniziavo a manifestare disturbi alimentari per il dolore che stavo portando. Tutti lo sapevano. Non mi hai risparmiata nemmeno in quel momento. LA VIOLENZA È ANCHE VERBALE. CONTINUI A MORTIFICARE LE DONNE, questa è l’ennesimo comportamento disfunzionale è indecoroso”.