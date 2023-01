Pelizon, la mamma di Nikita sbotta: “Autori e produzione sono dei giocatori”

In questi mesi la sorella e il team di Nikita sono spesso intervenuti (Jessica Pelizon anche contro il GF stesso) e negli ultimi giorni anche la mamma della giffina si è svegliata. SabryElGuizzoFrizzo oggi su Instagram ha tirato in ballo addirittura il bullismo. La signora poco fa è tornata a parlare e se l’è presa con ‘Luka’, ‘Tavaxxi’ e la ‘gang del cortiletto’. Non contenta la mamma della Pelizon ha anche scritto che i vipponi sono pedine e i veri giocatori sono i manager, gli autori e la produzione.

Lo sfogo della mamma di Nikita Pelizon.

“La “Gang del cortiletto” decide sempre con 2 mosse di anticipo chi votare e tiene addirittura 2 carte in mano. Negli scacchi inoltre si può decidere una partita gia alla seconda mossa lo sapevate? Peccato che Nikita, Davide ed Antonella non abbiano creato una strategia di gruppo. Come negli scacchi, per arrivare alla regina, bisogna prima eliminare chi la protegge ed è attorno a lei, ovvero i pedoni e gli alfieri. Questo concetto Luka e Tavaxxi lo sanno bene. Credo lo applichi anche Anto. Nino giocando da “libero”. Quindi se ieri, Davide, Nikita ed Antonella avessero votato la stessa persona, avrebbero “mirato” meglio. Dany e Andrew purtroppo, li hanno già allontanati da loro incastrandoli col “trucchetto” della “clip a coppie”. Peccato, perchè erano 2 buone pedine. Atti, fatto immune, è servito a mandare loro 3 in nomination, altrimenti ci finiva lui ed era eliminato al 100% (quale pedina sacrificabile dalla gang). La “scacchiera” è il campo di battaglia e le pedine sono i vipponi. I veri giocatori sono la produzione, i manager e gli autori. Rimane la mia semplice opinione”.

Premetto che sono ufficialmente un bimbo di SabryElGuizzoFrizzo (che potrebbe fare concorrenza a Giorgia Soleri), però ho qualche perplessità. Se la produzione gioca con i vipponi, se Nikita dentro al reality potrebbe soffrire, se ‘al GF sono disonesti con i concorrenti‘ (parole di Jey Pelizon), perché il team della fata continua a fare appelli per tenerla in quel posto?