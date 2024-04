Ma anche africana, francese, austriaca, spagnola e giapponese.

La cucina italiana, come tutte le cucine del mondo, è frutto di incroci e contaminazioni. L’identità a tavola cambia di continuo, contestualmente ai cambiamenti sociali, economici e culturali.

È per questo che Alberto Grandi e Daniele Soffiati affermano che “La cucina italiana non esiste”: leggere per capire.