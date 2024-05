ad Amici è nata una nuova coppia

L’amore è sbocciato, proprio come la primavera. A Verissimo è uscita fuori la notizia che tutti i fan del talent show di Maria De Filippi aspettavano da tempo. La cantante Martina Giovannini sta con un ex compagno di classe di Amici. I due si sono conosciuti proprio tra i banchi della famosissima scuola di talenti. Adesso sono anche usciti allo scoperto con un selfie.

Nel corso della penultima puntata, a un passo dalla semifinale, Martina Giovannini ha dovuto lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Davvero una delusione per la cantante, che ha davvero un grandissimo talento innato.

Tornata alla “vita di tutti i giorni” si può però consolare con il suo nuovo amore. Ospite di Silvia Toffanin, nel salotto televisivo di Verissimo, ha confessato che quella che sembrava solo una grande amicizia si è trasformata, in realtà, in un amore puro.

In realtà non è proprio un fulmine a ciel sereno. Già durante il programma televisivo molti telespettatori sospettavano che tra i due ci fosse del tenero. Anche se loro hanno sempre detto di essere solo amici.

Silvia Toffanin ospitandoli a Verissimo dopo l’eliminazione del talent ha provato a incalzare i due giovanissimi artisti, per sapere come andassero le questioni di cuore. Loro hanno negato, per poi pubblicare un selfie di coppia che non lascia più adito a dubbi.

Martina Giovannini e l’ex compagno di Amici Kumo: è amore!

Se a Verissimo lui aveva detto di essere single, dopo la rottura con la fidanzata proprio dopo il suo ingresso ad Amici, anche lei aveva negato un sentimento più profondo. Anzi, aveva detto che era una bella amicizia, ma fidanzati mai!

Martina, dopo l’eliminazione da Amici, è uscita allo scoperto con Kumo. Bugie bianche da entrambi, visto che i due adesso hanno annunciato il fidanzamento con un selfie condiviso su Instagram. Lui su Instagram ha scritto una cosa bellissima: “Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta“.