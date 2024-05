il pubblico non se l’aspettava

Ad Amici 23 Dustin potrebbe rischiare la finale. O potrebbe solo rischiare di dover spiegare una situazione che è emersa spulciando sul suo account Instagram. La scoperta del pubblico lascia tutti interdetti, perché mette il bravo ballerino in discussione. Possibile che questa cosa non sia emersa prima? Maria De Filippi ne era a conoscenza o anche lei era all’oscuro di tutto?

Manca poco alla finale di Amici 23. Tutti i concorrenti approdati in semifinale hanno staccato un biglietto per partecipare all’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. A breve sapremo chi è il vincitore.

Tra Mida e Sarah in semifinale, infatti, i giudici hanno deciso di salvare entrambi gli studenti al ballottaggio. Così sabato 18 maggio 2024 sapremo chi sarà il trionfatore dell’edizione tra Marisol, Dustin, Mida, Sarah, Holden e Petit.

Due ballerini e tre cantanti si contendono non solo il titolo finale di Amici, ma anche gli altri premi messi a disposizione da sponsor e radio. Ci sarà anche l’ambito premio della critica, per un totale di 50mila euro.

Dustin, proprio a pochissimi giorni dalla finale, è però protagonista di una scoperta misteriosa, fatta dai fan che lo seguono su Instagram. Qui i telespettatori hanno individuato alcuni commenti e like piuttosto sospetti.

Amici 23, cosa ha combinato Dustin sui social per sollevare questo polverone?

Il ballerino di Alessandra Celentano su Instagram seguirebbe Giuseppe Giofrè, uno dei giudici di questa edizione. Dustin Taylor non solo si seguivano reciprocamente prima dell’inizio dello show, ma si scambiavano commenti e like. Li hanno trovati in post molto vecchi.

A lanciare questo scoop è Novella 2000, che pubblica anche gli screenshot dei post incriminati che risalgono a molto tempo prima rispetto alla data di inizio del talent show targato Mediaset. Concorrente e giudice si conoscevano già prima? Era solo una conoscenza social o c’è sotto dell’altro? Chissà se Maria De Filippi deciderà di indagare più a fondo e di parlarne anche in finale.