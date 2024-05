lo smartphone si controlla col volto!

Google ha annunciato che Project Gameface è ora open source e può essere utilizzato da tutti gli sviluppatori Android. La comunicazione è arrivata nel corso della densa conferenza tenuta all’I/O della giornata di ieri, dove si è parlato anche di Android ovviamente.

Project Gameface era stato svelato lo scorso anno e sostanzialmente è un sistema che consente di controllare lo smartphone con il volto.

Gli sviluppatori possono infatti integrare la funzionalità di accessibilità nelle loro applicazioni, che quindi potranno essere controllate attraverso dei gesti facciali o semplicemente muovendo la testa: ad esempio, aprendo la bocca si può spostare il cursore ed alzando le sopracciglia si può fare click su qualche elemento.

“La fotocamera del dispositivo traccia perfettamente le espressioni facciali ed i movimenti della testa, traducendoli in un controllo intuitivo e personalizzato“, ha spiegato Google nel suo annuncio. “Gli sviluppatori possono ora creare applicazioni in cui gli utenti possono configurare la propria esperienza personalizzando le espressioni facciali, i gesti, la velocità del cursore ed altro ancora”.

Inizialmente creato per i giocatori, Project Gameface può essere utilizzato anche in altri contesti come quello lavorativo, l’istruzione e nelle interazioni sociali. Ciò è possibile grazie ad una collaborazione stretta con Incluzza. Cosa ne pensate di questo sistema? Fatecelo sapere tramite i commenti.