Little Nightmares III annunciato per PC e console

Bandai Namco e Supermassive Games hanno annunciato Little Nightmares III durante l’evento Gamescom 2023: Opening Night Live. Questo nuovo capitolo della serie è previsto per il 2024 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. L’annuncio ha portato la promessa di un’avventura ancora più coinvolgente e spaventosa nel mondo di Little Nightmares. Ecco una panoramica del gioco, tramite Bandai Namco: “In Little Nightmares III, seguirai il viaggio di Low e Alone mentre cercano un percorso che potrebbe condurli fuori dal Nulla. Intrappolati all’interno della Spirale, un insieme di luoghi inquietanti, i due amici dovranno lavorare insieme per sopravvivere in un mondo pericoloso pieno di illusioni e sfuggire alla presa di una minaccia ancora più grande che si nasconde nell’ombra. Per la prima volta nella serie, affronta le tue paure d’infanzia insieme a un amico tramite il gioco cooperativo online o da solo con un compagno controllato dall’IA. Segui il viaggio di Low e Alone – Incontra Low e Alone e scopri di più sul ragazzo con la maschera di corvo e sulla ragazza con le treccine. Guida i due amici attraverso un mondo minaccioso mentre cercano una via d’uscita dal Nulla”.