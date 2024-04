l’indizio che non sfugge ai fan

Colpo di scena nel dating show di Maria De Filippi. Almeno secondo quanto ipotizzato dai tanti fan della trasmissione televisiva, che hanno notato un indizio relativo al trono over di Uomini e Donne, con protagonisti Ida e Mario. I follower di entrambi sui social non si sono fatti sfuggire, infatti, un dettaglio che potrebbe celare novità in vista in trasmissione.

Ai tempi dei social ogni mi piace, condivisione, pubblicazione di post può essere un indizio da non perdere per chi è alla ricerca di rumors sui programmi televisivi più in vista e i protagonisti più chiacchierati del momento.

Il dating show di Maria De Filippi, in onda come sempre su Canale 5, ha dimostrato spesso di poter ribaltare le carte in gioco sul tavolo in uno schiocco di dita. In questo caso, invece, galeotto sarebbe stato un like “condiviso”.

Tutti sappiamo che il trono di Ida Platano è uno dei più lunghi in tutta la storia del programma condotto da Maria De Filippi. La decisione da prendere non è facile e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Proprio recentemente si era pensato che la sua era sul trono over fosse da considerarsi terminata, visto che non c’erano più cavalieri pronti ad corteggiarla. Anche un suo messaggio sui social in cui ringraziava tutti quanti per averla seguita fino a qui.

Uomini e Donne, cosa succede tra Ida e Mario?

Alcuni fan hanno notato un piccolo dettaglio sui social che ha fatto credere che forse tra Mario e Ida non sia proprio finita. Entrambi hanno messo un like allo stesso video pubblicato sui social. Oltre a questo, pare che sia il contenuto del post stesso a destare curiosità.

La voce che presenta il video dice, infatti, testuali parole: “Potrei avere tutte le donne del mondo però sto bene con lei. Non ho bisogno di altro perché ho scoperto l’amore vero proprio con lei”. Nel filmato si continua a dire che “lei” è quella che sa capirlo anche egli sbagli, che dice quello che non c’è e che è giusto. Secondo i follower i due stanno tramando qualcosa. Anzi, c’è chi sostiene che stiano prendendo in giro i telespettatori.