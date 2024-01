“Lettura e stelle al Caffè della Luna Piena”

In occasione dell’uscita del libro “Il Caffè della Luna Piena” di Mai Mochizuki, vi aspettiamo il primo febbraio a partire dalle 18.30 da @tenoha_milano per scoprire le stelle del 2024 insieme a @simonandthestars, e assaggiare un drink preparato dal vivo da @davide_zamby, ispirato alle ricette del Caffè della Luna Piena.

A volte, ma solo nelle notti di luna piena, tra le vie di Kyoto o in riva al fiume appare un caffè molto speciale: è una roulotte gestita da un eccentrico chef, un grande gatto tigrato esperto di astrologia, e da altri due felini suoi aiutanti, e si manifesta sul sentiero di chi si sente perso. In questo caffè non è possibile ordinare ciò che si vuole, sono i gatti a decidere cosa offrire ai propri clienti. Ed è lo chef in “persona” a sedere al tavolo con loro per aiutarli a capire, attraverso la lettura della carta astrale, dove si sono smarriti.

Un romanzo magico, che unisce la saggezza orientale al fascino arcano delle stelle. Un viaggio alla scoperta di sé, per imparare che per ritrovare la strada a volte basta chiudere gli occhi, in attesa della prossima luna piena.

Mai Mochizuki è una scrittrice giapponese, autrice della serie “Holmes of Kyoto”, che nel 2016 ha vinto il Kyoto Hon Grand Prize e l’Everystar E-book Grand Prix nel 2013. È membro della Japan Mystery Writers Association e dell’Unconventional Mystery Writers Club.