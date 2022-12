Lenovo presenta la nuova generazione di mini PC desktop

Lenovo ha presentato il PC desktop compatto IdeaCentre Mini di nuova generazione, caratterizzato da un design aggiornato. Grazie all’alimentatore integrato (PSU), il dispositivo è ancora più compatto e si adatta a qualsiasi scrivania. Il suo chassis può essere aperto, consentendo agli utenti di accedere alla ventola di raffreddamento a doppio vortice e al chip di memoria per aggiornare le configurazioni o effettuare riparazioni quando necessario. L’IdeaCentre Mini soddisfa i requisiti di prestazioni e archiviazione per gestire progetti di editing e multi-tasking. Dotato dell’ultimo processore Intel Core, di due chip di memoria DDR4, di storage8 SSD fino a 1 TB, di connettività Wi-Fi 6 e di ampie porte con una Thunderbolt 4.0 Type-C, può essere il centro di comando di più dispositivi e periferiche intelligenti. Chi è in viaggio può anche sfruttare la soluzione Lenovo Smart Storage per salvare comodamente i propri file nel cloud e accedervi da tablet, smartphone o laptop quando è lontano dalla scrivania. Prezzi e disponibilità saranno comunicati dopo il CES 2023 di Las Vegas, in cui il computer sarà mostrato ufficialmente.