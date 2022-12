Senato, Angi premia Ignazio La Russa

L’Angi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è stata ricevuta dal Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. L’incontro, avvenuto a Palazzo Madama, ha visto presenti il Presidente dell’Angi Gabriele Ferrieri (già ForbesU30) e la dott.ssa Ylenia Totino (direttrice Angi luxury&life style). Nel corso dell’incontro l’Angi ha conferito al Presidente La Russa, l’Innovation Government Award. “Siamo estremamente orgogliosi oggi di essere stati ricevuti come Angi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e di aver avuto l’incommensurabile onore di potergli conferire come giovani innovatori una menzione speciale, l’Innovation Government Award, a sottolineare la sua grande dedizione e contributo come servitore dello stato. L’Italia in questo momento deve mettere al centro dell’agenda l’innovazione e le future generazioni per il rilancio e lo sviluppo del nostro ecosistema Paese. Appello che abbiamo portato nel nostro messaggio al Presidente durante il nostro incontro, mettendoci a disposizione sul fronte delle politiche economiche e del digitale per poter dare il nostro supporto alle istituzioni all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità”, ha dichiarato il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri.