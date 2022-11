Le Suore Orsoline commentano (in maniera gelida) la decisione di Suor Cristina di togliere il velo

Sono passati ben otto anni da quando Suor Cristina, all’epoca venticinquenne, ha partecipato con enorme successo (uscendone vincitrice) alla seconda edizione di The Voice Of Italy. Come molti ricorderanno, alle Blind Audition era stata accompagnata dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia e ora – proprio loro – hanno commentato la sua decisione di togliersi il velo.



Lo hanno fatto fra le pagine di FanPage in maniera decisamente fredda.

Ecco cosa riporta il noto sito:

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare“. È la reazione gelida che Fanpage.it ha raccolto dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, congregazione di cui la ex suora ha fatto parte fino a poco tempo fa. Parole che suonano più forti di un semplice ‘no comment’. Una suora che si spoglia dei suoi voti, non una semplice suora ma proprio quella suora, che nel 2014 accese tutti i riflettori su di lei e sull’Ordine, forse in questo momento fa più male. C’erano tutti: televisioni, giornali e magazine, social media letteralmente impazziti a dispetto di un mercato musicale che, come già si raccontava, non si è mai strappato vesti e sottovesti per la sua musica. Tutti volevano solamente il suo personaggio”.

Cristina Scuccia ha spiegato, nella lunga intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, che ha avuto bisogno di ascoltare “il suo cuore” e per farlo si è rivolta anche “a una psicologa”.

“Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a cui chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio, di viaggiare”.