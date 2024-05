Myrta Merlino sulle voci che riguardano lei e la Buonamici: “Bisogna dirlo”

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è voluta togliere un sassolino dalle scarpe. La conduttrice ha presentato i suoi opinionisti, Cesara Buonamici, Sara Manfuso e Davide Maggio ed ha fatto una precisazione su certi rumor. La giornalista ha dichiarato che con Cesara non ci sono attriti e che la Buonamici è una sua amica.

In realtà più che su presunte tensioni o rapporti scricchiolanti tra le due giornaliste, sul web da mesi circolano voci di un presunto arrivo della Buonamici al timone di Pomeriggio 5 da settembre. Dagospia, Il Messaggero, Vanity Fair e Fan Page, sono molte le testate che hanno riportato indiscrezioni che parlano di un passaggio di testimone tra le due amiche per la nuova edizione del programma pomeridiano di Canale 5.

“Crescono le quotazioni della Buonamici per Pomeriggio 5. Cesara Buonamici, Simona Branchetti, Veronica Gentili, solo per citare alcuni nomi. Per la conduzione di Pomeriggio 5 circolano diversi nomi ma dai piani alti del Biscione fanno sapere di non aver ancora preso una decisione. Branchetti è considerato un nome troppo debole, Veronica Gentili piace ai vertici ma in un’intervista ha escluso il suo arrivo al pomeriggio, l’ipotesi Buonamici incuriosisce ma a settembre tornerà al Grande Fratello ed è già impegnata al Tg5. Non si escludono nomi esterni a sorpresa. La decisione arriverà probabilmente a giugno. Chi la spunterà?”

“Cesara Buonamici potrebbe prendere il timone della conduzione di Pomeriggio 5 dopo solo un anno dall’addio di Barbara D’Urso e all’inserimento di Myrta Merlino. Cesara sembrerebbe essere diventata il salvagente di Mediaset, dopo il consenso popolare ottenuto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, nelle vesti di opinionista”.