le più belle canzoni d’amore del re del rock and roll

Canzoni d’amore di Elvis Presley: le più famose e belle mai scritte o interpretate dal re del rock and roll.

Elvis Presley è conosciuto come il re del rock and roll, e i suoi brani d’amore sono tra i più iconici della storia della musica. La sua voce e la passione per le sette note erano indiscutibili, e i suoi brani continuano a toccare il cuore dei fan in tutto il mondo. Che tu ti stia avvicinando a Elvis per la prima volta, o che tu sia un fan da tempo, questi sono alcuni dei migliori brani d’amore scritti e registrati dal re stesso. Una playlist tutta da ascoltare, cantare e da tenere come colonna sonora della propria storia d’amore.

Elvis Presley: le più belle canzoni d’amore

Partiamo da Can’t Help Falling in Love, forse il brano d’amore più famoso di Elvis. Una ballata dolce scritta da George David Weiss e Hugo Peretti. Originariamente è stata cantata da Andy Williams. La versione di Elvis è stata pubblicata come singolo nel 1961 ed è diventata un enorme successo, raggiungendo la vetta della classifica Billboard Hot 100. Con il suo testo semplice ed emozionante e la sua melodia bellissima, non è sorprendente che Can’t Help Falling in Love sia diventato un classico brano d’amore.

Elvis Presley

Passiamo a Love Me Tender, un’altra amata ballata di Elvis. Scritta da Ken Darby e Elvis Presley, il brano è stato pubblicato come b-side di Don’t Be Cruel nel 1956. Tuttavia, presto è diventata un successo in proprio, raggiungendo la vetta della classifica Billboard. Si tratta di un brano triste incentrato su un soldato che è costretto a lasciare la sua amata alle spalle. È una bella e toccante traccia che cattura il dolore e il male dell’amore.

Always on My Mind è una ballata toccante scritta e interpretata da Elvis nel 1972. Il brano era originariamente destinato all’album Elvis Now, ma è stato pubblicato come singolo ed è diventato un enorme successo.

Altre canzoni d’amore di Elvis

La musica di Elvis è il riflesso della sua stessa vita, e i brani d’amore che ha scritto sono una testimonianza della sua grande passione per la moglie Priscilla. Anche dopo tutti questi anni, la musica del re di Memphis è ancora amata da milioni di persone in tutto il mondo, grazie a brani come Heartbreak Hotel, un classico perfetto quando ci si sente tristi e soli, o come Suspicious Minds, brano caldo e passionale, perfetto per chi è alla ricerca di eccitazione. Insomma, di canzoni d’amore nel repertorio straordinario e fondamentale di Elvis i brani romantici non mancano. Non resta che riascoltarli e riscoprirli per farne dei classici della propria esistenza.