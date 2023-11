Le migliori crocchette per il cane: ecco quali scegliere

Quali sono le migliori crocchette per il cane? Altroconsumo ci indica quali scegliere al supermercato o nel negozio di animali.

Dare un’adeguata alimentazione al nostro cane è fondamentale per mantenerlo in salute e prevenire diverse condizioni e malattie. L’alimento per eccellenza sono le crocchette, ma la disponibilità e l’offerta in commercio è decisamente varia e grande.

Quindi, in questo articolo vi aiuteremo a scegliere indicandovi quali sono le migliori crocchette disponibili e lo faremo grazie a test di laboratorio effettuati su diversi prodotti.

In queste informazioni ci viene in aiuto un’importante associazione dalla parte dei consumatori che si occupa di testare non solo alimenti, ma tutti i prodotti disponibili in commercio e acquistabili.

Le migliori crocchette per cani: i test di Altroconsumo

Altroconsumo ci ha indicato, attraverso un’attenta analisi di alcuni prodotti disponibili, quali sono i migliori, quali sono quelli di buona qualità e quali, invece, sono di scarsa o scarsissima qualità e sarebbero da evitare.

L’associazione ha condotto test su 30 prodotti per cani adulti di tutte le taglie (dai 10 ai 25 chili). Ha analizzato circa venti parametri, tra cui la qualità degli ingredienti, la digeribilità, le quantità di nutrienti essenziali per la dieta del cane.

In particolare, gli esperti ritengono che non debbano mai mancare le giuste quantità di vitamina A ed E, così come gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6. Ovviamente, nell’insieme di carne, cereali e vegetali che possono esserci in un prodotto, è importante che i carboidrati non siano in grandi quantità, altrimenti il cane andrà incontro a sovrappeso e obesità.

Inoltre, la ricerca si è concentrata anche su come l’etichetta del prodotto sia chiara e trasparente e rispecchi quello che effettivamente contiene al suo interno.

La classifica

Iniziamo riportando i prodotti della classifica di Altroconsumo che sono stati giudicati di bassa qualità: questi sono Conad Petfriends, Appetite Maintenance Adult All Breed, Companino di Carrefuor, Miglior Cane Active crocchette con manzo e Expecial Dog Complete.

In questi prodotti è stata rilevata una quantità troppo elevata di calcio, scarsa densità calorica e una bassa quantità di grassi totali e di grassi acidi essenziali.

Di buona qualità, invece, sono stati decretati i seguenti prodotti:

Bao Plus croccantini con pollo e riso (Esselunga);

Miba Pro crocchette menu completo con pollo fresco (MD).

Tutti gli altri sono stati classificati come buoni prodotti o comunque di qualità sufficiente. Bao Plus è stato giudicato anche come il miglior acquisto, significa che c’è il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il miglior prodotto in assoluto, però, è Hill’s Science Plan Adult 1-6 with chicken. Questo ha avuto il miglior punteggio sommando tutti gli elementi presi in esame dall’associazione.

Ad ogni modo, per l’alimentazione adeguata del proprio cane è sempre opportuno seguire le indicazioni del veterinario, il quale può conoscere l’animale, sapere le sue necessità e consigliare il prodotto più giusto. In base all’età, al peso, alla razza, ai problemi di salute un cane avrà bisogno di alcuni nutrienti piuttosto di altri.