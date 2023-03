le date i biglietti dell’estate

Gianni Morandi sarà in tour nel 2023 anche durante l’estate: le date i biglietti dei concerti del cantante.

Go, Gianni, Go! Il tour del grande Gianni Morandi, uno dei cantautori e attori più amati d’Italia, non si ferma in questa primavera. L’artista, che in oltre cinque decenni ha intrattenuto il pubblico con la sua musica, ha fatto il suo esordio nei palazzetti solo in questo 2023. Non pago di quest’esperienza indimenticabile, ha però deciso di concedersi anche un lungo tour estivo, per regalare ai fan l’ascolto delle sue canzoni, un vero e proprio patrimonio culturale del nostro paese, in grado di ispirare molti artisti e musicisti. Scopriamo insieme tutte le date in calendario per il suo prossimo tour estivo.

Il tour estivo di Gianni Morandi: date e biglietti

Dopo aver concluso, nel mese di marzo, il suo fortunatissimo tour nei palazzetti italiani, Gianni ha deciso di concedersi qualche mese di pausa e di riposo, prima di ripartire per una tournée ancora più lunga che, nell’estate del 2023, lo porterà in giro per l’Italia, da Senigallia a Mantova.

Gianni Morandi

Questo il calendario con le prime date, cui dovrebbero esserne aggiunte altre nelle prossime settimane:

– 6 luglio in piazza Garibaldi a Senigallia (Ancona)

– 8 luglio a Villa Manin a Codroipo (Udine)

– 10 luglio all’Arena Campo Marte a Brescia

– 12 luglio al Parco Ducale di Parma

– 14 luglio in piazza Europa a La Spezia

– 20 luglio in piazza Trento e Trieste a Ferrara

– 22 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola (Padova)

– 25 luglio alla Cava del Sole di Matera

– 30 luglio all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero (Sassari)

– 2 agosto alla Fortezza Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

– 8 agosto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento

– 10 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 12 agosto al Fort Manoel di Malta

– 16 agosto al Porto Turistico Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

– 18 agosto al Porto Turistico di Giulianova (Teramo)

– 20 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia (Caserta)

– 2 settembre all’Esedra di Palazzo Te a Mantova

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le canzoni di Gianni Morandi

Nella scaletta di questi appuntamenti, ovviamente, non mancheranno molti dei brani tratti dal suo ultimo album, Evviva. Ma ci sarà spazio per tanti grandi classici della carriera del cantautore di Monghidoro. D’altronde, i suoi brani sono stati la colonna sonora della vita di molte generazioni di persone in Itali, e sono diventati dei veri classici. Chi non vorrebbe riascoltarle tutte, da In ginocchio da te a C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, passando per Scende la pioggia e Se perdo anche te. La sua voce dolce e graffiante ha reso ogni suo brano indimenticabile ed è per questo che ancora oggi la sua musica riesce ad emozionare giovani e meno giovani. E lo farà ancora a lungo.