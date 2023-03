Amici 22, anticipazioni terzo Serale: chi è stato eliminato

Amici 22, anticipazioni terza puntata Serale: gli ospiti e gli eliminati del terzo appuntamento della fase finale del talent.

Prosegue l’avventura del Serale di Amici 22. La terza puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi andrà in onda sabato 1° aprile alle ore 21.15 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del programma. Ancora poche settimane e conosceremo il vincitore di questa edizione tesissima. Ma chi sono stati gli ospiti e gli eliminati di questa nuova puntata? Ecco le anticipazioni fornite da AmiciNews.

Le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici

Ancora una volta ci sarà grande emozione e grande spettacolo nella nuova puntata del talent di Maria De Filippi. Come nelle scorse settimane, gli ospiti non saranno musicali, bensì comici. E non sorprende, visto che in questa edizione durante i pomeridiani della domenica sono già stati protagonisti moltissimi ospiti provenienti dal mondo della musica. Nell’occasione, si prenderanno il centro del palco il duo di coniugi composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Maria De Filippi

Per quanto riguarda i giudici, oltre ai professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Arisa e Raimondo Todaro, ci saranno ancora una volta Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Veniamo al dunque. La gara si è svolta, ancora una volta, su tre manche. Nella prima la squadra di Zerbi ha dovuto sfidare quella di Arisa. Dopo il ballottaggio a finire a rischio eliminazione è stato Wax. Nella seconda manche, la squadra vincente ha sfidato il team di Lorella Cuccarini- Ancora una volta hanno riportato la vittoria, mandando così al ballottaggio il ballerino Samu della squadra composta dalla bionda showgirl e da Emanuel Lo.

Amici 22, terzo Serale: chi è stato eliminato

La terza manche ha visto vincere proprio Cuccarini-Lo contro Zerbi-Celentano. Una sconfitta che è costata caro a Ramon, finito al ballottaggio finale. Ramon, Samu e Wax: uno di loro finirà qui il percorso all’interno di Amici 22.

Dei tre, a salvarsi subito durante la serata è stato Ramon, a sorpresa, riuscendo a vincere la sfida che ha chiuso la puntata. I due rimasti ancora a rischio eliminazione sono stati infatti richiamati nella casetta, dove conosceranno solo dopo la puntata il verdetto della giuria. Uno tra Wax e Samu sarà quindi costretto a fermarsi qui, e questa situazione ha causato non poche lacrime tra i loro compagni di avventura.