Flatulenza nel cane, non sottovalutare, potrebbe nascondere problemi più seri

Un cane flatulente può fare ridere o creare a volte disagio, ma questa condizione dovrebbe essere attenzionata in questi casi

Convivere con un cane può sicuramente dare grosse soddisfazioni ma significherà anche il dover accettare alcuni aspetti della sua natura di cui avremmo fatto decisamente a meno. Le puzzette emesse dal cane sono uno di questi aspetti, alcune volte possono essere silenziose e pestilenziali, alcune volte rumorose, strappandoci anche qualche risata, ad ogni modo è normale per un cane avere una certa quantità di aria nella pancia, così come è normale per gli esseri umani. Alcuni proprietari possono però essere messi a dura prova dal meteorismo del cane, alcuni dei nostri amici a 4 zampe ne soffrono, infatti, in maniera marcata, ma quando questo accade potremmo trovarci davanti ad un problema da risolvere.

Peti del cane, se sono troppi non scherzarci su, la motivazione potrebbe dipendere da te

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Anche se l’emissione di aria è una cosa normale in ogni mammifero, esistono alcune condizioni in cui tale emissione non è più considerabile normale e potrebbe sottolineare un problema di fondo. Nei cani il meteorismo è comune anche se alcune razze sono più predisposte di altre, tra queste razze troviamo sicuramente i Boxer, i Bulldog e i Carlini, protagonisti di molti video divertenti sul web in cui si può “apprezzare” questa loro particolare dote.

Queste razze hanno in comune una cosa, ovvero quella di avere un naso corto, le razze dal muso schiacciato ingurgitando infatti più aria degli altri mentre mangiano o bevono, motivo per cui accumulano più aria nello stomaco che viene poi espulsa inevitabilmente. Escludendo le predisposizioni fisiche però, la quantità di flatulenze emesse dal cane dipende in maggior modo dalla sua dieta.

Uno degli sbagli più comuni di ogni padrone inconsapevole, e che porta il cane ad emettere però in modo più insistente, è quello di dare da mangiare le cose che mangiamo noi al nostro compagno. Questo accade perché non tutto ciò che mangiamo noi è adatto al cane, i nostri alimenti risultano per lui meno digeribili e causano una produzione maggiore di gas.

Così come accade negli uomini, poi, anche un’intolleranza alimentare può palesarsi in questo modo, anche se in questi casi è facile assistere ad altri sintomi simultanei come la perdita di pelo, il rash cutaneo o la dermatite. In genere gli ingredienti ricchi di carboidrati rendono il cane più predisposto alle flatulenze, questo per via degli amidiche non vengono assimilati dal suo intestino dando origine ad una fermentazione batterica che causa la produzione di gas.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

La qualità del cibo che dai al tuo cane potrebbe dunque giocare un ruolo fondamentale, non solo sulla sua salute generale ma anche per quel che riguarda questo aspetto. Infine anche il modo in cui mangia, oltre a quel che mangia, può influire parecchio. Molti cani sembrano letteralmente aspirare il cibo dalla ciotola, questa pratica fa inglobare aria e potrebbe causare anche diversi e pericolosissimi problemi come la torsione gastrica, una condizione che mette a rischio la vita del cane.

Convincere un cane a masticare non è però così facile, ma per farlo esistono alcuni trucchi ed uno di quello consiste nel non farlo arrivare troppo affamato all’ora di pranzo. Per fare questo basterà dividere la sua razione e servirla in 3 volte, così come si fa per i cuccioli, questa pratica potrebbe risolvere il problema di flatulenza del cane ma sicuramente farà anche molto bene alla sua salute generale.

Ad ogni modo quando un cane emette però senza sosta, molto probabilmente esiste dietro un problema da risolvere e solo il vostro veterinario saprà consigliarvi. Qualsiasi sia la ragione è dunque meglio fare attenzione, partendo dall’alimentazione fino al metodo di somministrazione del cibo, fattori che possono diventare cruciali per favorire anche la serena convivenza col vostro cane.