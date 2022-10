le canzoni italiane più belle da dedicare

Le migliori canzoni dedicate ai nonni: la playlist ideale per la festa dei nonni del 2 ottobre.

La festa dei nonni è una delle più attese dell’anno. Un giorno da dedicare completamente a due figure fondamentali nella vita di tutti noi, persone che ci sanno regalare un amore vero e sincero, pronto a perdonare ogni nostro errore e a insegnarci i segreti della vita. Ovviamente, il mondo della musica italiana ha più volte omaggiato i nonni, dedicandogli dolcissime canzoni. Andiamo a scoprirne insieme alcune delle più belle ed emozionanti.

Festa dei nonni: la playlist delle canzoni dedicate ai nonni

Tiziano Ferro

Zucchero – Diamante

Diamante era il nome della nonna di Zucchero. Una persona davvero speciale, cui nel 1989 il bluesman volle dedicare una delle sue canzoni più belle. Troppo coinvolto emotivamente nel pezzo, Fornaciari chiese però a Francesco De Gregori di scrivergli il testo. Quel che ne venne fuori fu un vero e proprio capolavoro. Questo l’audio di Diamante:

Articolo 31 – Non è un film

Ballata cupa, dalle sonorità pop blues, è un unicum nella carriera degli Articolo. Tratto dal famoso album Domani smetto, è dedicato alla nonna di J-Ax. Una riflessione sulla vita davvero intensa, profonda, intima.

Questo il video di Non è un film:

Tiziano Ferro – Mia nonna

Uno dei brani più famosi dedicati ai nonni nella storia recente della musica italiana è Mia nonna, tratto dal secondo album di Tiziano Ferro, 111. In questo pezzo Tiziano racconta i consigli preziosi della nonna riguardo una sua cocente delusione d’amore. Perché la saggezza dei nonni è un bene unico che va custodito e preservato con grande cura. Questo l’audio di Mia nonna:

Elisa – Una poesia anche per te

Singolo estratto dalla seconda edizione dell’album Pearl Days, del 2005, è la versione italiana del brano Life Goes On, in inglese dedicato alla storia della famiglia della cantautrice.





La versione italiana è invece dedicata al nonno, ed è uno dei brani più emozionanti nella carriera di Elisa. Questo il video di Una poesia anche per te:

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Chiudiamo questa breve playlist dedicata ai nonni con un brano presentato addirittura al Festival di Sanremo 2019: Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. Un pezzo scritto dal cantautore che racconta la nostalgia per i bei tempi in cui trascorreva del tempo con suo nonno, un eroe ai suoi occhi.

Di seguito il video di Nonno Hollywood:

Mina – La nonna Magdalena

Brano cantato da una giovanissima Mina e inserito nel disco Il cielo in una stanza del 1960, racconta la storia di una donna piena di vitalità, che ama ballare, cantare e ridere. Non è dunque un brano da dedicare a tutte le nonne, ma a quelle arzille, che sorridono alla vita e non si arrendono al passare del tempo, continuando a sognare anche in tarda età. Riascoltiamola insieme: