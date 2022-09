le canzoni dell’Arena di Verona

Mika, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni presentate dall’artista durante gli appuntamenti del suo ultimo tour.

A chiudere l’estate italiana ci pensa Mika. L’artista libanese, ex giudice di X Factor, ha deciso di mettere la parola fine alla bella stagione con un Concerto speciale di fine estate, un appuntamento straordinario che lo vedrà protagonista in una delle location più belle del mondo: l’Arena di Verona. Un live straordinario che verrà animato da grandissime sorprese. Scopriamo insieme quale potrebbe essere la possibile scaletta di questo concerto.

Mika in concerto all’Arena di Verona

La data del grande appuntamento è il 19 settembre. Il cantante di origine libanese è pronto a chiudere l’estate con un Concerto speciale di fine estate, uno show unico organizzato e prodotto dallo stesso ex giudice di X Factor, pronto a divertire e a divertirsi.

Mika

Non mancheranno le sorprese nella venue veronese, che avrà per protagonista non solo il cantante e la sua band, ma l’intero pubblico, pronto ad abbracciare con il suo calore unico uno degli artisti stranieri più amati in Italia.

Effetti speciali e visivi, mille colori pronti a travolgere il palco e il pubblico per fondersi alla musica, in uno spettacolo unico e di altissimo livello, pronto a scaldare il cuore di tutti i fan e a regalare emozioni indimenticabili. Perché Mika non è solo un grandissimo cantante e un produttore di buon gusto, ma anche un vero istrione, un uomo di spettacolo in grado di preparare show entusiasmanti e adatti a ogni tipo di pubblico, anche il più esigente.

La scaletta dei concerti di Mika

Ancora non conosciamo ovviamente quali saranno le canzoni presenti nella scaletta dell’artista, ma certamente non mancheranno i suoi più grandi successi, dei veri e propri classici ormai entrati nell’immaginario collettivo di tutti noi. E chissà che non possa esserci spazio anche per qualche cover in italiano dedicata solo al nostro Paese.

Ecco i brani che sicuramente non mancheranno:

– Lollipop

– Origin of Love

– Big Girl (You Are Beautiful)

– Tiny Love

– Relax, Take It Easy

– Ice Cream

– Yo Yo

– Underwater

– Happy Ending

– Grace Kelly

– We are Golden

– Love Today

