Michael Bublé in concerto in Italia nel 2023: date e biglietti

Michael Bublé in tour nel 2023: le date e i biglietti dei concerti del cantante canadese nel nostro Paese.

Ottime notizie per tutti i fan di Michael Bublé. Il crooner canadese non solo non ha ancora intenzione di ritirarsi, nonostante le dichiarazioni degli ultimi tempi, che avevano allarmato i suoi fedelissimi, ma addirittura ha annunciato nuovi concerti in Italia. A distanza di quasi quattro anni dall’ultima volta, l’artista tornerà a cantare nel nostro Paese per non uno, ma ben due grandi appuntamenti dal vivo nel 2023. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questi nuovi concerti dell’artista di Higher.

Michael Bublé torna in Italia nel 2023: date e biglietti

Un grande ritorno per Bublé. L’ultima volta che il grande cantante canadese, uno dei più amati, specialmente nel periodo natalizio, si era affacciato dalle nostre parti era il 2019, quando fu protagonista di due concerti a Milano.

Michael Bublé

Tornato come ospite per una performance lo scorso giugno a Roma, al Tim Summer Hits, adesso il cantante canadese ha annunciato un ritorno di più ampio raggio, per due grandi appuntamenti dal vivo sempre a Milano, nel Mediolanum Forum. Le date da segnare in calendario sono il 4 e il 5 febbraio 2023.

I biglietti per i concerti di Michael Bublé

I biglietti per i due live del cantautore nordamericano nel nostro Paese sono disponibili dal 23 settembre sul circuito TicketOne. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito degli organizzatori, D’Alessandro e Galli.

L’ultimo lavoro discografico di Michael è Higher, arrivato nel 2022 a distanza di quattro anni da Love. Il primo album per l’artista dopo la guarigione del figlio Noah. Proprio parlando dei figli e della sua voglia di fare il padre negli ultimi giorni il cantautore aveva allarmato i fan, rivelando di essere pronto anche a lasciare il mondo della musica per dedicarsi i suoi figli. Una prospettiva che però, almeno per il momento, sembra destinata a rimanere rinchiusa in un cassetto.