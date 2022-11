le anticipazioni dell’undicesima puntata del 27 novembre

Amici 22, anticipazioni undicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 27 novembre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23 sono già amatissimi dal pubblico e stanno iniziando a lanciare i loro inediti, tra mille discussioni. Nella giornata di giovedì 24 novembre è stata registrata l’undicesima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 27 novembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Soprattutto, con una Maria De Filippi inviperita, infuriata con i ragazzi. Così non l’avevamo mai vista, stando a quanto trapela. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Amici 22

A tenere banco per gran parte della puntata è stata la furia di Maria De Filippi, a quanto pare arrabbiatissima con tutti ragazzi. Spalleggiata dai professori, per niente contenti del comportamento degli allievi, la conduttrice ha diviso i ragazzi in tre categorie: “Quelli che fanno anche oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto e quelli che non fanno davvero mai nulla“. Ha chiesto quindi ai “fannulloni” di farsi avanti, ma nessuno si è alzato.

Maria De Filippi

Visto il comportamento degli alunni di questa stagione, con i professori Maria ha deciso di punirli tutti in maniera severa, con un provvedimento disciplinare che ha dato vita a sfide immediate e a nuovi malumori.

Alla fine, è venuto fuori che tra i “fannulloni” c’è il ballerino Mattia, messo in sfida immediata. E ha dato vita a una pessima esecuzione. Congelata la sfida di un altro ballerino, Gianmarco, mentre NDG è stato mandato a giocarsi il banco contro la giovane Michelle, ma è riuscito a cavarsela in qualche modo.

Nella gara per le cover, invece, a spiccare su tutti è stato ancora una volta Aaron, che si è preso un bel 9- dal giudice di giornata. Benissimo anche Angelina con un 9–, mentre a deludere più di tutti è stato Wax, votato solo 6,5.

Cosa succede nell’undicesima puntata: gli ospiti

Due i grandi ospiti della puntata, anche se stavolta a rubare la scena è stata soprattutto la questione della casetta sporca più che tutto il contorno relativo alla gara. A giudicare i cantanti sono stati chiamati in particolare Cristiano Malgioglio, un grande amico della trasmissione, e poi uno dei più amati ex vincitori: Irama.